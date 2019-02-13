Islam Slimani'nin gecesi

Sarı-Lacivertliler’in Cezayirli yıldızı İslam Slimani, Spor Toto Süper Lig’deki performansı sebebiyle eleştirilerin hedefi olmuştu. 30 yaşındaki futbolcu, 14 lig karşılaşmasında sadece 1 gol atmasının ardından takımdaki kötü gidişin sorumluları arasında gösterilmişti.

13 Şubat 2019, Çarşamba 06:24
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Islam Slimani'nin gecesi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya ekibi Zenit’le oynayacakları karşılaşma öncesinde teknik direktör Ersun Yanal’ın Slimani için, “Belki de onun gecesi olacak” yorumunun ardından dün, tecrübeli futbolcu sahneye çıktı.

Avrupa golcüsü

Deneyimli isim, 21. dakikada Zenit ceza sahası içindeki karambolden iyi yararlanıp topu ağlarla buluşturmayı başardı. Takımına üst tur yolunda avantajı getiren golü atmasının yanında karşılaşma boyunca sergilediği hırslı futbolla dikkat çeken Slimani, hocası Ersun Yanal’ın güvenini boşa çıkarmadı. Tecrübeli futbolcu, ek olarak Zenit filelerine gönderdiği golle bu sezon Avrupa Ligi’ndeki 3. sayısına ulaştı. Slimani, daha önce grup aşamalarında Spartak Trnava’ya 2 gol atmıştı.


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