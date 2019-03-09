Fenerbahçe’nin en yüksek maliyetli oyuncularının başında İslam Slimani geliyor. Resmî rakam açıklanmasa da Cezayirli futbolcunun yıllık 4 milyon Euro’nun üzerinde kazandığı biliniyor.

Teknik heyetin aldığı karar sonrası Slimani artık takım çalışmalarına da katılmıyor. Sarı-lacivertli ekibin en maliyetli isimlerin biri olmasına ve yaşanan gol sıkıntısına rağmen bu oyuncunun kadroda düşünülmemesinin detayları ortaya çıktı. Buna görev Slimani’nin kalan haftalarda düşünülmemesinin üç temel sebebi var.

1) ÖZGÜVEN KAYBI

Futbolcu o kadar büyük bir özgüven kaybı yaşıyor ki bu durum antrenmanlarda da devam ediyor. Öyle ki Slimani için aynen şu ifadeler kullanılıyor; “Antrenmanda bile kafayla boş kaleye gol atamıyor...”

Bu durum aslında futbolcunun nasıl bir ruh halinde olduğunun en açık göstergesi. Antrenmanlardaki bu görüntüsü ve psikolojik durumu sonrası Slima’nin katkı sağlayamayacağı aksine takıma zarar verebileceği düşünüldü.

2) TARAFTAR TEPKİSİ

Slimani’ye taraftarın da büyük tepkisi var. Tribündeki tepkinin çok daha fazlası sosyal medyada twitter üzerinden gösteriliyor.

Bu durumu zaten özgüven kaybı yaşayan, seri galibiyetler alamayan ve tam takım olamayan sarı-lacivertlileri de olumsuz etkiliyor.

Maç içinde Slimani’ye yapılan ya da yapılacak protestonun takımı olumsuz etkilemesinden çekiniliyor. Bu durumun maç içinde takımı ve tribünü germesinden, skorlara etki etmesinden endişe ediliyor.

3) ÇOK KALABALIK

Diğer önemli bir detay ise takımın kalabalık olması. 30’un üzerinde oyuncusu olan Teknik Direktör Ersun Yanal artık yeni sezonunu planını yapmaya çalışıyor. Bu nedenle de 17-18 kişi üzerine odaklanıyor.

Kiralık olan ve sezon sonu takımdan ayrılacak Slimani bu nedenle de düşünülmüyor.

Kaynak: Skorer