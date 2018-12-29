Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani'nin bir süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

Çıktığı 20 maçta yalnızca 4 gol atabilen ve adeta istenmeyen adam hâline gelen 30 yaşındaki santrforla ilgili bugün gündeme bomba gibi bir haber düştü.

Lübnanlı gazeteci Mootaz Chehade'ın resmi Twitter hesabından duyurduğu habere göre Slimani, Fenerbahçeli yöneticilerle görüşerek sözleşmesinin feshedilmesini talep etti.

Chehade, yıldız isimle Suudi Arabistan'ın büyük kulüplerinin ilgilendiğini kaydetti. İngiliz basını ise daha önce yayımladığı haberlerde Leicester'ın sözleşmesi bitmeden Slimani'yi geri almak istemediğini yazmıştı.

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Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler