Islam Slimani transferine Sporting Lizbon engeli!

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de 25 maçta yalnızca 5 kez fileleri sarsarak büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Eski kulübü Sporting Lizbon'un kadrosuna katmak istediği iddia edilen Cezayirli golcüyle ilgili olarak Portekiz basınından gelen son haberler ise gündeme bomba gibi düştü.

Ülkede yayım yapan A Bola gazetesi, Benfica'nın 30 yaşındaki santrfor için Leicester City'e teklifte bulunduğunu yazdı. Haberde transferin önündeki en önemli engelinse Sporting'in 2016 yazında oyuncuyu Leicester'a satarken imzalanan sözleşmeye koydurduğu "Rakip kulüplere gidemez." maddesi olduğu ifade edildi. Yıldız futbolcunun bonservisi, 2021 yazına dek Leicester'ın elinde bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler