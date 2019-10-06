Islam Slimani tarihe geçti!

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, Sarı Lacivertliler'den ayrıldıktan sonra Leicester City tarafından Monaco'ya kiralanmıştı. Yeni takımında sezona fırtına gibi başlayan Cezayirli futbolcu, dün takımının Montpellier'ye yenildiği maçta tarihi bir başarıya imza attı.

Monaco'nun sahadan 3-1 mağlup ayrıldığı karşılaşmada takımının Wissam Ben Yedder ile bulduğu tek golün asistini yapan 31 yaşındaki santrfor, böylece henüz 6 maç sonunda 4 gol, 6 asistlik bir istatistik yakaladı. Golcü oyuncu, böylece Ligue 1 tarihinde çift haneli skor katkısına en erken ulaşan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler