Galatasaray'a transferi resmi imzaya kalan Falcao sonrası forvet arayışlarına giren Monaco aradığı ismi buldu. Fransız ekibinde Falcao'nun yeni sözleşmeyi kabul etmemesi ve Galatasaray'da forma giymek istemesi nedeniyle yeni golcü arayışları devam ediyordu. Monaco, Falcao'nun yerine Islam Slimani'yi transfer etti.

Fransız ekibi, Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Falcao'nun yerine Slimani'yi aldı. Leicester City'de kadroda düşünülmeyen ve Fenerbahçe'nin de gönderdiği Cezayirli futbolcu Monaco ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça uzağında kalan Slimani, sarı lacivertli forma ile 25 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı.