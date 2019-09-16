'Islam Slimani, gittiği her takımda başarılı olan bir futbolcu'

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratmasına rağmen yeni takımı Monaco'yla üç maçta üç kez fileleri havalandıran Islam Slimani, gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cezayirli santrfor hakkında vatandaşları Mehdi Lacen ve Carl Medjani'den övgü dolu yorumlar geldi.

Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'e konuşan eski Trabzonsporlu Medjani, 31 yaşındaki golcü hakkında "Islam, Cezayir futbolunun yeniden canlandıran oyuncu grubunun bir parçası olmayı başardı. Zira onun oynadığı her maçta gol atıyoruz. Ancak başlarda kendisi hakkında çekinceler vardı. Çünkü pek çok yerli futbolcu zamanında milli takıma seçilememişti." ifadelerini kullandı.

Slimani'nin Portekiz'e giderek büyük bir oyuncuya dönüştüğünün altını çizen Medjani, "Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Dünya Kupası'nda goller attı. Daha sonrasında 30 milyon euro'ya Premier Lig'e transfer oldu. O, gittiği her yerde başarılı olan bir futbolcu." şeklinde konuştu.

"Falcao'nun yerini doldurması beklenmemeli"

Slimani'nin Cezayir Milli Takımı'ndan bir diğer arkadaşı Lacen ise Le Parisien gazetesinde yayımlanan demecinde deneyimli forvetin performansı ve Monaco'ya transferi hakkında şu yorumları yaptı:

"Slimani gibi arkadaşlarını rahatlatan bir hücum oyuncusuna sahip olmak her takım için çok önemlidir. Newcastle United ve Fenerbahçe'deki kötü performansı sonrası Monaco'nun onu almasına çok şaşırmıştım. Ancak Leonardo Jardim onu çok iyi tanıyor. Nitekim Sporting Lizbon'da birlikte çalıştılar.

Ondan Radamel Falcao'nun yerini doldurmasını beklememek gerekir ama rotasyonda çok faydalı olacaktır. Monaco'ya kiralanması, milli takımdaki varlığının tartışıldığı bir dönemde onun yeniden kendisini bulmasını sağlayacaktır."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler