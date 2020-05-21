Islam Slimani: Feghouli hayatımın film olması gerektiğini söyledi

Günümüzde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen eski Fenerbahçeli oyuncu Islam Slimani, Türkiye'de geçirdiği dönem hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. Fransa'da liglerin iptal edilmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirten Slimani, Türkiye günleri için ise şu sözleri kullandı;

"Türkiye'deki futbol değildi, başka bir şeydi"

"Türkiye'de daha önce görmediğim şeyleri gördüm. Çok başka bir dünya. Çok başka bir yer, başka bir tecrübe. Türkiye'deki futbol değildi, başka bir şeydi. Sahne arkasında çok şey yaşanıyordu. Kitap çıkartırsam detaylı anlatırım."

"Başlangıçta ilk 11'de başlıyordum ancak bir gecede her şey değişti. Yeni bir teknik direktör geldi (Ersun Yanal) ve benimle Benzia'yı kenara çekti. 1 hafta sonra, ikimiz de kiralık oyuncu olduğumuz için idmanlara çıkamayacağımızı söylediler. Bunu aşamadık. O güne kadar, Benzia ve bana niye böyle davrandıklarını anlamadık. Kararlarının sportif olmadığı açıktı. Futbol anlamında konuşuyorsak, biz en iyileri bizdik"

"Monaco'nun beni almasına şaşırmışlardı"

"Monaco'ya transferim bir kaza değildi, her şeyi kanıtladım. Futbola başladığımdan beri, kendime güveniyorum. Fenerbahçe'ye transferim beni cesaretsiz duruma düşürmedi. Bazı insanlar sonrasında Monaco'nun beni almasına şaşırmıştı, ben şaşırmadım.

"Feghouli hayatımın film olması gerektiğini söyledi"

"Daha iyi bir kariyer isteyemezdim. Bazen kendime inanamıyorum, bunların hepsini ben mi yaşadım diyorum. Feghouli benim hayatımın filminin çekilmesi gerektiğini söylüyor çünkü benim hikayemi iyi biliyor. 8 yıl önce CRB'de oynarken, geldiğim noktayı görüyor. Cezayir'de futbolun zorluğunu biliyor. Benim hakkımda böyle bir şey söylemesi beni gururlandırdı. Birçok başka Cezayirli oyuncu da, filminin çekilmesini hak ediyor."

(Spor Arena)