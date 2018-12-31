‘İslam Slimani ayrılmak istiyor’

Bu iddia Lübnanlı gazeteci Mootaz Chehade’ye ait. Chehade, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Slimani, sözleşmesini fesh etmek için yönetime başvurdu. Türkiye’den ayrılmak istiyor. Suudi Arabistan’dan önemli kulüpler, Cezayirli forvetle ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

Sarı- Lacivertliler de daha önce Slimani’yi geri göndermek için Leicester’a başvurmuş ancak bu talep kabul görmemişti. İngiliz ekibi, tecrübeli forvetin hemen yeni bir kulüp bulması halinde kiralık sözleşmesinin feshine sıcak bakabilir.