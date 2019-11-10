Gördüğü kırmızı kartla takımı 10 kişi bırakmasının yanında oynadığı futbolla da beğenilmeyen Isla'ya milli arada özel program uygulanacak. Malatya ve Göztepe maçlarında cezalı duruma düşen Şililinin yerine Dirar forma giyecek. Isla bu sürede kendini toplayamazsa yedeğe çekilecek. Kayseri ve Kasımpaşa maçlarında kaçırdığı goller ve performansı ile eleştirilen Rodrigues de teknik direktör Yanal tarafından uyarıldı. Pas oyununda yarattığı zafiyet nedeniyle Rodrigues de Isla gibi özel çalışmalara tabi tutulacak.

(Sabah)