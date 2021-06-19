İskoçya-İngiltere maçının en iyisi Gilmoure oldu

İskoçya, EURO 2020 D Grubu'nda karşılaştığı İngiltere ile 0-0 berabere kaldı ve turnuvadaki ilk puanını elde etti.

İskoçya'da ilk kez bir milli maçta ilk 11 başlayan Billy Gilmoure, performansıyla karşılaşmaya damga vurdu. 20 yaşındaki genç futbolcu, mücadele sonrası maçın adamı ödülüne layık görüldü.