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İskoçya-İngiltere maçının en iyisi Gilmoure oldu

İskoçya'nın EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada İskoç oyuncu Billy Gilmoure, maçın adamı seçildi. 20 yaşındaki futbolcu bu maçta kariyerinde ilk kez milli takımda ilk 11 başladı.

19 Haziran 2021, Cumartesi 00:29 Son Güncelleme:
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İskoçya-İngiltere maçının en iyisi Gilmoure oldu

İskoçya, EURO 2020 D Grubu'nda karşılaştığı İngiltere ile 0-0 berabere kaldı ve turnuvadaki ilk puanını elde etti.

İskoçya'da ilk kez bir milli maçta ilk 11 başlayan Billy Gilmoure, performansıyla karşılaşmaya damga vurdu. 20 yaşındaki genç futbolcu, mücadele sonrası maçın adamı ödülüne layık görüldü.

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