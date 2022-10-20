Sezon başında Beşiktaş 'tan İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan Yılmaz, forma şansı bulmakta zorlanıyor.

İskoç ekibinin sol bek bölgesinde genelde terübeli oyuncu Barisic oynarken, Rıdvan ise kupada oynanan Dundee FC maçına ilk 11'de sahaya çıktı.

İlgili Haberler Shakira'dan şarkılı gönderme





KENNY MILLER'DEN RIDVAN ANALİZİ

Bir dönem Süper Lig'de Bursaspor forması da giyen, İskoç futbolunun efsane isimlerinden Kenny Miller, Premier Sports'a Rıdvan Yılmaz hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Miller, Rıdvan'ın ilk 11'de sahaya çıktığı ve 90 dakika sahada kaldığı Dundee FC maçından sonra; "Rıdvan sadece kendisine verilen rolleri oynayabilir. İskoç futbolunun fiziksel yönüne alışması biraz zaman alabilir.

Sonuçta onun Türkiye'den, farklı bir yerden buraya geldiğini unutmayalım. İnsanlar bunun farkında değiller. Ben de 31 yaşında farklı bir ülkeye gittim. Muhtemelen daha büyük beklentilerin olduğu farklı bir ülkeye geldi.

Rangers onun için 6 milyon Sterlin ödedi. Ben Dundee karşısında ondan iyi şeyler gördüm. İyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"ELİT SEVİYEDE OYNAYABİLİR"

Miller, Rıdvan'ın Şampiyonlar Ligi maçlarında oynamaması hakkında da şu ifadeleri kullandı; "Büyük ihtimalle hafta sonu oynanacak lig maçında ve Şampiyonlar Ligi'nde Barisic ilk 11'de olacak, ancak Şampiyonlar Ligi'nde Rangers'ın şansı tamamen biter Rıdvan da o elit seviyede forma giyebilir" diye konuştu.



