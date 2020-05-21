Daha çok dağlık alanlarda yetişen Işkın Otu, ekşi bir tada sahiptir. Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri içerisinde muz olarak tanımlanan Işkın Otu, kahverengi ve kırmızı çiçeklere sahiptir. Kivi ile aynı tadı olan bu mucizevi bitkinin, sağlık için onlarca faydası bulunuyor. Yüksek yerlerde yetişen Işkın Otunun toplanma işlemlerinin biraz zor olduğunu söylemek mümkün.

Işkın otu nedir?

Halk dilinde daha çok Uçkun Otu olarak bilinen bu ot türü, C vitamini başta olmak üzere, A, B1, B2, E ve K vitaminleri açısından çok zengindir. Kuzukulağı familyasının üyesi olan Işkın Otu, kanser ile mücadele etmek için son dönemlerde birçok araştırmaya konu olmuştur.

İçerisinde birçok kimyasal madde bulunduran Işkın Otu, ciddi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabiliyor. Sağlık açısından yüzlerce faydası bulunan Işkın Otu, halen bilimsel araştırmaların konu başlıklarından birisidir. Kanserle mücadele için çokça tercih edilen Işkın Otu, yüzyıllardır alternatif tıpta tercih edilebiliyor.

Işkın otunun faydaları nelerdir?

Işkın Otu, yüksek yerlerde yetiştiğinden her dönem değer verilen bitkiler arasında yer almıştır. İnsan sağlığına faydaları kanıtlanmış nitelikte olan Işkın Otu faydaları şöyle.

- Kanser ve lösemi gibi ağır hastalıklarda tedavi maksadıyla kullanılabiliyor. Işkın Otu, hücreleri sürekli olarak yenilediği için bu anlamda çok büyük faydaları bulunuyor.

- Yorgunluk, grip, böbreklerde rahatsızlık gibi sorunların yaşanması durumunda, Işkın Otu tercihler arasında yer alabiliyor.

- Mevsime bağlı gelişen yüksek ateşin indirilmesi çabalarında Işkın Otu uzman tavsiyesi alındıktan sonra kullanılabilir.

- Bağırsak veya midede meydana gelen her türlü gazın giderilmesi ve bu organların doğru şekilde çalışması için etkili bir bitkidir. Işkın Otu sindirim sisteminin kolaylaşmasını sağlayan ot grubunda bulunuyor.

- Mide asidini dengeleyici özelliği bulunan Işkın Otu, Yemek Borusu Kanseri sorununu büyük oranda engelleyebiliyor.

- Işkın Otu, nefes alıp verme konusunda rahatlatan etkisiyle dikkat çekiyor. Özellikle astım rahatsızlığı bulunan kişilerin kullanması durumunda, rahat nefes alabilmenin önünü açabiliyor.

- Ciltte meydana gelen tüm lekelerde ve sivilce sorunlarında Işkın Otu kullanılabilir. Yoğun miktarda mikrop öldürücü maddelere sahip olan Işkın Otu, uzman bilgisi alındıktan sonra tüketilmelidir.

Işkın Otu faydalarından doğru şekilde yararlanabilmek için mutlaka uzman bilgisi alınmalı ve buna göre kullanılmalıdır. Aşırı veya yanlış tüketim fayda yerine vücuda zarar verebilir.

Işkın otu ne işe yarar?

Doğal yapısıyla insanoğlunun bin yıllardır tedavi maksadıyla kullandığı Işkın Otu, yüksek yerlerde yetiştiğinden faydaları bol bitkiler gurubunda yer alıyor. Işkın Otu kullanımında mutlaka dikkat edilmesi gereken konu, tüketimin aşırı şekilde olmamasıdır. Işkın Otu kullanımı esnasında aşırı tüketime kaçılırsa, sorunlar ortaya çıkabilir.

İştah açan yapısı vardır

Işkın Otunun belki de en önemli özelliği iştah açıcı özellikte olmasıdır. İçerisinde bulundurduğu maddeler sayesinde, kullanıldığında midede açlık hissiyatına sebep olabilir. Bunun haricinde sindirimi kolaylaştırdığından, iştahın bir süre sonra daha kolay hale gelmesini sağlayabiliyor.

Kemik erimesini engelliyor

Işkın Otu içerisinde yüksek miktarda kalsiyum bulunur. Kalsiyum, kemiklerin gelişimin doğru şekilde olmasını sağlayarak, kemik erimesi rahatsızlığının önüne geçiyor. Kemik erimesi rahatsızlığı olanlar için önerilen Işkın Otu düzenli kullanılmalıdır.

Işkın otu ne için kullanılır?

Işkın Otu kullanım alanlarında birçok neden bulunuyor. Daha çok sağlık problemlerinden korunmak için tercih edilen Işkın Otu, mineral ve vitamin bakımından çok zengindir.

Kilo vermek için kullanılıyor

İçerisinde diyet lif kaynaklarının bulunmasının keşfedilmesinden itibaren, zayıflamak amacıyla kullanılıyor. Bu kullanım amacı, Işkın Otunun daha çok bilinmesine, popüler hale gelmesine neden oluyor.

Işkın otu nasıl tüketilebilir?

Işkın Otunun kök bölümüne kadar olan ot kısmı iyice yıkandıktan sonra kaynatılmaya bırakılır. Kaynatma işlemi yapıldıktan sonra her süzülerek içilmeye başlanabilir. Işkın Otu kullanımında tüketiminde dikkat edilmesi gereken nokta, uzman bilgisi dışında kullanılmaması gerektiğidir. Bitkinin kullanımı diğer bitkiler gibidir. Kullanımının tam olarak hangi aralıklarla olması gerektiği hakkında mutlaka bilgi edinmelidir. Işkın Otu tüketimi öncesinde uzmanlara bilgi verilmesi öneriliyor.