İskenderunspor - Iğdır FK maç sonucu: 4-1

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım, 42’nci dakikada Enes'in golü ile 1-0 önde tamamlandı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi ekip, 46’ncı dakikada Emre ile farkı ikiye çıkarttı. 70’inci dakikada Ethem ve 85’inci dakikada Burak'ın golleriyle ev sahibi ekip, skoru 4-0'a getirdi. Konuk takım Iğdır FK, 87’nci dakikada Batuhan ile gol buldu ve farkı 3'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İskenderunspor, evinde Iğdır FK'yı 4-1 mağlup etti.

STAT: 5 Temmuz

HAKEMLER: Nabi İzci (xxx), Recep İlker Kor (xxx), Metin Ekren (xxx)

İSKENDERUNSPOR: Muhammet Can (xxx) - Recep (xxx), İsmail (xxx), Abdurrahman (xxx) (Dk 85 Osman), Emre (xxx) (Dk 88 Hakan) Enes (xxx) (Dk 76 Burak), Ahmet (xxx), Onur (xxx), Ethem Ercan (xxx), Fadıl (xxx), İrfan (xxx) (Dk 80 Murat)

IĞDIR FK: Alişan (xx), Polat (xx), (Dk 42 Hasan x) (Dk 61 Ender x) İlker (xx),(Dk 46 Suat xx) Muhammet (xx), Mahsun (xx),(Dk 72 Mahsun x) Savaş (xx), Mesut (xx), Arif (xx), Abdullah (xx), Eyüp (xx), (Dk 46 Hakan xx) Batuhan (xx)

GOLLER: Dk. 42 Enes, Dk. 46 Emre, Dk. 70 Ethem, Dk. 85 Burak (İskenderunspor), Dk. 87 Batuhan (Iğdır FK)

SARI KARTLAR: Ethem (İskenderunspor), Arif, Batuhan, Hakan (Iğdır FK)

DHA