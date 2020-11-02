İskenderun FK-Yozgatspor 1959 FK maç sonucu: 4-1

Misli.com 3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında İskenderun Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü’nü 4-1'lik skorla yendi ve puanını 13'e çıkarttı. Payas İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Serhad Ürkmez, Efe Kurtuluş ile Enes Berk Güçlü hakem üçlüsü yönetti. İskenderun Futbol Kulübü'nün gollerini 1. ve 52. dakikalarda Ahmet Buğra Tuncay, 63. dakikada Buğra Temel ile 90+6. dakikada Yeldar Yamaç atarken, Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü'nün tek golünü ise 16. dakikada Fatih Emircan kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından İskenderun Futbol Kulübü, puanını 13'e yükseltirken, Yozgatspor 1959 FK. 5 puanda kaldı.

İskenderunlu futbolcular elde ettikleri galibiyetin sevincini sahada oynayarak kutladı.