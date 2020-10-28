İşitme Engelliler Türkiye Tenis Şampiyonası sona erdi

İşitme Engelliler Türkiye Tenis Şampiyonası, 26-27 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. 11 farklı ilden 29 kulüpten 12'si kadın, 22'si erkek oylmak üzere toplam 34 sporcu madalya için mücadele etti.

İki gün süren müsabakalar sonunda ilk üçe giren sporcular şöyle:

BÜYÜK ERKEKLER

1.Sercan Yeşilova

2.Kemal Vardar

3.Hidayet Eren Kocatürk

BÜYÜK KADINLAR

1.Tütem Banguoğlu

2.Naz Albayrak

3.Emine Karakuş

12 YAŞ ALTI ERKEKLER

1.Muhammed Erkam Bayraktar

2.Yusuf ocak

3.Hüseyin Şengöz

12 YAŞALTI KIZLAR

1.Büşra Doğan

DHA