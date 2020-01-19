İşitme Engelliler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

Amasya Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde 150 sporcu güreşti. Yıldızlarda 41-45 kilogram kategorisinde Murathan Çimen birinci, Hüsnü Çetin ikinci, Onur Sertaç Eryiğit ve Ömer Taha Sansar üçüncü oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Serhat Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, müsabakalarda mücadele seviyesi ve centilmenliğin üst düzeyde olduğunu söyledi.

Pozitif bir yolda olduklarını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Biz burada engelli gibi değiliz aslında, buradaki heyecanı ve başarıyı görünce daha da çok geliştireceğiz inşallah. Gençlerimizi ömür boyu sporla motive edeceğiz. Burada yaklaşık 150 sporcumuz yarışıyor. Bütün sporlar çocuklar için de önemli. Çocuklar güreş ve diğer sporlar sayesinde ailelerine ve kendilerine saygıyı öğrenip kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar. Başarılı sporcular yetiştirdik, daha da fazlasını yetiştireceğimize inancımız tam."

Amasya Gençlik ve Spor Müdürü Kadir Kılıç ise engelli ve engelsiz bütün çocukların mutlaka en az bir sporla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayarak, çocuklar ve gençlerin sporla ilgilendiğinde kötü alışkanlıklardan uzak durup topluma ve ailesine daha faydalı bireyler olacağını ifade etti.

Bingöl Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş antrenörü Demet Yıldız da şampiyonada ikinci olduklarını belirterek, "Özellikle küçük yaştaki engelli çocuklarımıza güreşi tavsiye ediyorum, şansları çok fazla. Güreş olmazsa diğer sporlar da olabilir. Her engelli çocuk en az bir sporla ilgilenmeli. Bu onların psikolojik ve sosyolojik gelişimi için de çok önemli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Öztürk, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kılıç ve Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut tarafından verildi.