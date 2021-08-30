İşitme Engelliler Milli Takımımız, Çekya’yı farklı geçti: 6-0

TFF tarafından "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklenen ve Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu bünyesinde bulunan İşitme Engelliler Milli Takımı, Brezilya’da 2022 yılında düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) grup elemeleri ilk maçında Çekya’yı deplasmanda 6-0 yendi. Golleri; 7'de Mete, 15'te Fırat, 46 ve 88'de Arda, 71'de Zindan ve 84'te Gökhan ağlarla buluşturdu.