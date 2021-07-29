12. İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımımız; grupta Yunanistan, Litvanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Millilerimizin maç programı şu şekilde:

16 Ekim - 16:00 | Türkiye - Polonya

17 Ekim - 12:00 | Türkiye - Yunanistan

18 Ekim - 16:00 | Türkiye - Litvanya

12. İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Play-Off etabı ise 20 Ekim'de başlayacak. 23 Ekim'de ise üçüncülük maçı ve final karşılaşması oynanacak.

İşitme Engelliler A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2. etap kampını 5-20 Ağustos tarihleri arasında Afyon'da gerçekleştirecek.