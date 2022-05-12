Polonya'yı çeyrek finalde 9-0'la geçen Milliler, bugün 16.00'da 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın finalinde Samsun'da devirdiği Ukrayna ile yarı finalde karşılaşacak. FANATİK'e konuşan teknik direktörümüz Ali Metin şunları söyledi: "İyi bir hazırlık dönemi geçirerek buraya geldik. BAL Ligi ve Süper Amatör'de oynayan futbolcularımız da kadromuzda var. Motive durumdayız."

'İnsanlar şaşırmış olabilir'

"Çeyrek finalde çocuklar harika mücadele ettiler. Diğer yarı finalde bizim gruptan çıkan Almanya ile Fransa karşılaşacak. Takımımız son derece motive. Engelliler Haftası'nda, 15 Mayıs Pazar günkü finale çıkıp, kupayı özel insanlarımıza hediye ederek, Türk halkını gururlandırmak istiyoruz."

Mehmet Çağrı Davran