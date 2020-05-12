İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kihtir’den Engelliler Haftası mesajı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

12 Mayıs 2020, Salı 10:44 Son Güncelleme:
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İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kihtir’den Engelliler Haftası mesajı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kihtir, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Engelli bireylerin de toplumumuzun bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Engelli bireye değil, onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol vermemiz gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Sevginin her engeli aşabileceğini belirten Kihtir, "Engelli olmak hayatı yaşamak için engel değildir. Asıl engel cehalettir. Bu vesileyle, Engelliler Haftası’nı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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