İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası sona erdi

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye organizasyonu, 5'i gümüş 2'si bronz toplam 7 madalya ile tamamladı.

Madalya kazanan sporcu ve kategorileri şöyle:

Gümüş madalya: Merve Yazıcı (49 kg kilo), Selver Şeker (+67 kg kilo)

Batuhan Şimşek (+80), Türkan Teke, Sümeyye Menevşe, Birsen Özer (Kadın Poomsae Milli Takımı), Nazmi Buğra Ercan, Yusuf Şiyar Kıran, Hamza Onur Korkmaz (Erkek Poomsae Milli Takımı)

Bronz madalya: Türkan Teke (Kadın Poomsae Ferdi), Selma Canlı (57 kilo)

AA