İşitme Engelliler Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

ALANYA, (DHA)- ALANYA'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İşitme Engelliler Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası'nın galibi erkeklerde Ivan Makarow, kadınlarda Yelisaveta Topchaniuk oldu.

İskele Caddesi'nde başlayan 78 kilometre yol yapan kadınlar yarışında Yelisaveta Topchaniuk birinci oldu. İkinci Victoria Shiryavskova ve üçüncü Daria Rozanova oldu. 106 kilometre yol yapan erkeklerde birinci Ivan Makarow, ikinci Adrian Babic, üçüncü Dmitriy Rozanov oldu. Yarışma karayollarında son buldu.

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