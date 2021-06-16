İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası’nın ilk günü sona erdi

Ankara’da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Gençler ve Büyükler Atletizm Şampiyonası’nın ilk günü sona erdi. Ali Naili Moran Atletizm Pisti’nde düzenlenen şampiyonada ilk gün çekiç atma, disk atma, cirit atma, gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama ile 100, 200, 400, 800, bin 500, 3 bin ve 5 bin metre yarışları yapıldı.

Bugün gerçekleşen 100 metre yarışında final sonrası alınan dereceler şöyle:

Büyük erkekler 100 metre:

1. Mustafa Yılmaz

2. Ata Utkucan

3. Şükrü Çetinkaya

Büyük kadınlar 100 metre:

1. Aysun Akay

2. Şevval Aydemir

3. Fadime Aydın

Genç erkekler 100 metre:

1. Murat Palas

2. İslam Yıldırım

3. Mert Ali Özen

Genç kadınlar 100 metre:

1. Sena Nur Çakıroğlu

2. Hatice Cengiz

3. Nikra Çıngıl