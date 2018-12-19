Antrenörü olan amcasının verdiği taktiklerle mücadele edip büyük başarılar kazanan işitme engelli milli karateci Mehmet Ali Sapmaz, kariyerindeki olimpiyat şampiyonluğu madalyası eksiğini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Küçük yaşta geçirdiği bir rahatsızlık sonrası iki kulağında da yüzde 90’a yakın işitme kaybı yaşayan 27 yaşındaki Sapmaz, amcası Mehmet Sapmaz’ın elinden tutmasıyla soluğu karate salonunda aldı.

Burada amcasının antrenörlüğünde hem kata hem de kumite dalında kendini geliştiren Sapmaz, 2012 yılında milli sporcu olmaya hak kazandı.

Yurt içinde mücadele ettiği şampiyonaların çoğunda birincilik elde eden Sapmaz, uluslararası karşılaşmalarda da kendisini ispatladı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 2013 yılında düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda bireysel kumite ile takım katada Türkiye’ye gümüş madalya sevinci yaşatan Sapmaz, geçen yıl Samsun’da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda da yaşadığı sakatlığa rağmen kumitede ikincilik elde etti.

Müsabakalar sırasında işitme cihazını kullanması yasak olduğu için, amcasının el ve kol hareketleriyle verdiği taktiklerle sonuca giden Sapmaz, 2021’de düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda birincilik kürsüsüne çıkıp, altın madalya almak istiyor.

Sapmaz : "Huyumda pes etmek yok"

Milli karateci Mehmet Ali Sapmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, severek yaptığı karatedeki başarısını, antrenörü olan amcasına borçlu olduğunu söyledi.

Amcasının desteğiyle engelini aşıp, her zaman kazanmaya odaklandığını belirten Sapmaz, şunları söyledi:

"Amcam sürekli, ’Önce kendine güveneceksin. Kendine inandığın zaman, yüzde 50’sini başarmışsın demektir.’ derdi. Ben de her zaman kendime güvendim. Amcam hem hocam hem de baba yarısı oluyor. Maçlara gittiğimizde moral verir. Rakibi izleyip, bana taktikler veriyor. 2012 yılında milli takıma alındım. O zamandan bu yana çok sayıda birinciliğim, sayısız madalya ve kupam var. Huyumda pes etmek yok. Gittiği yere kadar giderim. Pes edersem kaybederim."

Sapmaz, şu an en büyük hedefinin İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda altın madalya olduğunu anlatarak, önünde 2 yıl gibi bir süre bulunmasına rağmen sıkı şekilde hazırlandığını ifade etti.

Hedefine emin adımlarla ilerlediğini aktaran Sapmaz, "Önümüzde 2019 Avrupa Şampiyonası ve 2020 Dünya Şampiyonası var. Onlara da hazırlanıyorum ama asıl istediğim, 2021’de düzenlenecek olimpiyatlarda başarı elde etmek. İnşallah orada bu kez birinci olacağım." şeklinde konuştu.

Milli sporcunun hem antrenörü hem de amcası olan Mehmet Sapmaz ise yeğeninin, harcanan emeklerin karşılığını her zaman fazlasıyla verdiğini söyledi.

Küçüklüğünden bu yana Mehmet Ali’nin karatede iyi yerlere gelmesi için çalıştığını anlatan Sapmaz, "Mehmet Ali’ye taktikleri kendi aramızda belirlediğimiz işaretlerle gösteriyorum. Bu yöntemle Mehmet Ali’nin mağlup durumdayken son saniyelerde maç aldığı çok oldu." açıklamasında bulundu.

Yeğenini Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırladığını aktaran Sapmaz, en büyük hedeflerinin ise iki kez gümüş madalya elde ettikleri olimpiyatlarda altın madalya almak olduğunu sözlerine ekledi.

﻿﻿HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ