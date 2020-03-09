İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Şahin, dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdürdükleri Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi’nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 80 sporcuyla katılacaklarını belirtti. Şampiyonaya kadar 3 kamp planladıklarını aktaran Şahin, Niğde’deki ilk kampın verimli geçtiğini söyledi.

Şahin, önceki organizasyonlarda bütün yaş gruplarında hep kürsüde olduklarını anımsatarak, "Bütün kategorilerde takım olarak şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bireysel olarak da 6-7 altın madalya hedefliyoruz. Çocuklarımıza güveniyoruz. Bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Madalya ve şampiyonluklar dışında başka amaçlarının da olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Topluma sağlıklı bireyler kazandırabilmek için çalışıyoruz. ’Güreşle engelleri aşıyoruz ve aştık’ diye bir slogan belirledik. Bu çocukların çoğu üniversitede okuyor. Büyükler kategorisinde şampiyon olanlar devlet sporcusu nişanı elde ediyor. Hem işleri oluyor hem de maaş bağlanıyor. Toplumda örnek vatandaş haline geliyorlar. Bu da işin başka güzel boyutu. Sportif başarı illaki öncelikli hedefimiz ama böyle bir misyonu da üstlenmiş durumdayız."

Şahin, Trabzon’da yapılacak şampiyonada bütün sporculara başarı dileyerek, "İçinde bulunduğumuz zor zamanlarda şampiyon olup şehitlerimize, şehit yakınlarımıza, askerlerimize, kolluk kuvvetlerimize hepsine hediye etmek istiyoruz. Şampiyonluk kürsüsünde hep birlikte asker selamı vereceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Ahmet Talha Kacur: "Bir engel, başarıyı engellemez"

Olimpiyat üçüncülüğü ve 4 dünya ikinciliği bulunan milli sporcu Ahmet Talha Kacur da güreşe 7 sene önce başladığını anlattı.

Şampiyona hazırlıklarının güzel gittiğini dile getiren Kacur, "Haziran ayında yapılacak dünya şampiyonasında İstiklal Marşı’nı dinletmek ve bayrağımızı hak ettiği yere, göndere çektirmek istiyorum. Şampiyon olmak istiyorum. Şu dönemde ayrı bir duygu var, şehitlerimiz için daha çok istiyoruz. Bunlar bizi daha çok motive ediyor." şeklinde konuştu.

Kacur, bir kişinin engelinin olmasının bir şeyler yapmasına mani olmadığına da vurgu yaparak, "Hayata devam etmek, her zaman mücadele etmek lazım. Bir engel, başarıyı engellemez." değerlendirmesinde bulundu.

AA