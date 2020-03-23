Işıtan Gün: UEFA, play-off sistemine karşı!

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Gün, "Ben iyiyim. Bizim yakınlarımızda sıkıntı yok ancak eve kapandık. Hollandalı yetkililer biraz laçka davrandı. Vaka sayısı çok hızlı bir şekilde artınca buraya da yasaklar geldi. Sokağa çıkma yasağı yok ancak eczaneler ve marketler hariç her yer kapalı. Bizim ülkemiz süreci çok doğru yönetti. Burada yoğun bakım kapasitesi yeterli değil. Yeterli sayıda yatak yok ve hastaneler dolma noktasına geldi. Umarım burası İtalya'ya benzemez ancak bu risk var. Ülkemizdeki görünütleri gördüm ancak durum burada da çok farklı değil. Havanın güzelliğiyle birlikte burada da insanlar parklara ve sokaklara çıktı. Holanda'da 414 gibi bir ölü sayısı var. Burada toplamda 5000'e yakın bir hasta sayısı var" dedi.

Antrenman yapmak yasak!

"Federasyon 6 Nisana kadar her şeyi yasakladı. Bizim idman yapmamız yasak. Oyuncuların uçak kullanarak seyahat etmesini yasakladık. Herkes arabasıyla ailesinin yanına gitti. Burada her gün saat 16:00'da konferans görüşmesi yapıyoruz ve ne yaapcağımızı konuşuyoruz. Ben liglerin devam etme olasılığını yüksek görmüyorum. 6 Nisanda ligler başlayacak diyorlar ancak o zamana kadar idman yapmamış oyuncuları oynatamazsınız."

Buna itiraz edebilecek bir kulüp yok!

Burada da bazı senaryolar üzerinde duruyoruz. Şu anda en mantıklı görünen opsiyon şampiyonsuz ve ligden düşmesiz bir şekilde ligi bitirmek. Alt ligden de 2 takımı çıkararak önümüzdeki sezon 20 takımlı bir lig oynanabilir. Bu sadece 1 sezonluk bir durum. Bence en mantıklı çözüm bu. Önümüzdeki sezonda da 4 takım düşecek ve ligler normale dönecek. Buna itiraz edebilecek bir kulüp yok. Altta kalanlar düşmediği için mutlu. Tek kavga şampiyonluk yarışında olabilir ancak burada kimse mağdur değil. Yukarıdaki kavga nasıl çözülecek bilemiyorum.

Bu işin ticari kısmı var!

"Bu durumun hukuki ve ticari kısmı var. Burada maçlar iptal edildiği anda yayıncı kuruluşun, kombine alanların ve sponsorların bir hukuki hakkı oluşuyor. Bu duruma bir çözüm bulunmalı. İngiltere'de alt liglere mali yardımlar yapıldı. Bizim şu anda inanılmaz bir zararımız var. Hasılat ve sponsor kaybı yaşıyoruz. İçerideki büyük maçlarımızın hiçbirini oynayamadık."

UEFA, play-off sistemine karşı!

UEFA bildiğim kadarıyla Play-off uygulamasına çok sıcak değil. Bu durumda ligi oynanmamış saymak veya yeri gelince oynatmak daha doğru. Bizim ülkemizde durum biraz daha komplike. İngiltere gibi bir sıralamamız yok. Bu sorunu kim çözecek bilemiyorum.

Önümüzdeki sezon oynanmayabilir!

"Ben ilk defa dün bir değerlendirme yaptım. Şu an önümüzdeki sezon daha ileri bir tarihe sarkabilir veya hiç oynanmayabilir. Federasyon bizim zararımızı sordu. Biz şu anda 120'yle giden bir arabada el freni çektik. Burada ilk geri çekilenler sponsorlar oldu. Bunun yansıması olarak sporcu maaşlarında ve bonservislerinde bir gerileme yaşanacak. Türkiye çok ciddi bir maliyet kontrolüne gitmeli. Bu belkide bir fırsat. Hem Dünya'da hem de Türkiye'de takım bütçelerinin bir enflasyonu vardı. Bu durum belki FFP'yi hızlandıracak. Dışarıdan gelen bir virüsle bu yapı yok edilemez. Bunun bir çaresi bulunacaktır. Biz kazandığımızdan fazlasınını harcamamalıyız. Durum ne olursa olsun herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Mevcut rakamlarla devam edilemeyeceği üzerine görüşülebilir. Biz önümüzdeki sezonun gelirlerini biliyoruz. Tahminlerimiz genel olarak doğru oluyor. Biz yüzdesel olarak bu gelirin bir kımsını takıma harcıyoruz. Burada iş sportif direktörde. 60 lirası varsa 6 tane 10 liralık adam da alabilir veya 1 tane 60 liralık adam alır. Bu beceri krizle veya krizsiz bir şekilde kazanılmalı."