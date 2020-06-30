Isimat Mirin geldiği gibi...

Beşiktaş’ın sezon başında kiralık olarak gönderdiği isimlerden Fransız savunmacı Isimat Mirin, Siyah-Beyazlı ekibe dönmek için gün sayıyor. Toulouse’a kiralık olarak giden ve bu sezon takımıyla 16 maça çıkıp 1 gol atan Mirin, Fransa Ligue 1’in sona erdirilmesiyle birlikte Türkiye’ye dönmek için beklemeye geçti. Toulouse bu sezon Fransa’da ligde son sırada yer alırken, korona sonrasında ligin sona erdirilmesiyle birlikte küme düşmüş, ancak mahkeme kararıyla ligde kalmıştı. Yeni sezonda Isimat Mirin’i kadroda düşünmeyen Beşiktaş, bu futbolcuyu satış listesine koymayı planlıyor.