Rüştü Reçber, konoravirüs testi pozitif çıkınca hastaneye yatırılmıştı. Efsane kalecinin eşi Işıl Reçber, 16 Mart’ta ABD’den döndükten sonra karantinaya girmemesi nedeniyle yoğun eleştiri almış, hastalık sonrası ise eleştirilerin dozu artmıştı. Işıl Reçber, dün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı; eşine hemşire vasıtasıyla sesli mesaj göndererek şunları söylediğini yazdı...

'Emeğinizin karşılığı yok'

“Bu kadar uçsuz bucaksız sevgiye karşılık iyileşmek zorundasın. Hadi, o virüs seni yenemez eyvallah. Beni merak etme, ben çok iyiyim. Linç mi? Umrumda değil. Sen iyileş yeter. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız işin içine girince bin kat daha fazla anladım ki sizlerin emeğinin karşılığı yok.”

"Sağlık personeline teşekkür"

Işıl Reçber, eşinin tedavisinde görev alan sağlık personeline yönelik olarak, “Hepiniz birer kanatsız meleksiniz iyi ki varsınız. Hülya İrem, Yasemin, Kubilay, Mücahit hoca ilk 24 saatimiz için Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı. Reçber, ayrıca arayan soran,dualarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.