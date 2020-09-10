Işıl Alben: Galatasaray’a kırgınlığım yok

34 yaşındaki basketbolcu Işıl Alben, 14 yıl sonra formasını tekrar giyeceği BOTAŞ’la başarılar kazanmak istediğini belirterek, “Bu sene ilk hedefimiz ’şampiyonluk’ demiyoruz ama geçen sezondan çok daha iyi yerde olmak. Başarılı olacağımıza inanıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” dedi. 12 yıl formasını giydiği Galatasaray’dan sürpriz bir şekilde ayrılan tecrübeli oyun kurucu, “Galatasaray benim ailem. Aile içinde kırgınlık olmaz. Çok fazla konuşmaya da gerek yok. Tabii ki Galatasaray taraftarlığım devam ediyor ama artık BOTAŞ’ın oyuncusuyum” diye konuştu.