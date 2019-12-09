Işıl Alben: Demek ki biz kuralları bilmiyormuşuz!

Galatasaray kaptanı Işıl Alben, ‘Bitimine 1 dakika 17 saniye var. Normal faul kararı geliyor’ mesajıyla paylaşım yaptığı pozisyon hakkında şunları söyledi: “Maç içinde bazı pozisyonlar var. Özellikle Dragana’ya maç sonunda yapılan ama çalınmayan sportmenlik dışı faul var. Hakemlerin bir de izleyip burada normal faul çalması. Demek ki biz kuralları yanlış biliyoruz. Biz de kuralları öğrenmeye çalışacağız. Çünkü bu kritik bir düdüktü gerçekten. Umarım bundan sonra hiç kimse baskı altında kalmaz. Herhalde biz baskıyı kaldıramıyoruz böyle ortamlarda çünkü kuralları doğru bilmiyormuşuz. Umarım bundan sonra öğreniriz ve baskıyı kaldırırız”.