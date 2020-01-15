'Işıklı Sporcular' ödüllerini aldı

Gecede, FMV Işık Okulları'nda öğrenim gören, okul takımlarında ve çeşitli kulüplerde spor yapan, Türkiye ve İstanbul’da dereceye girmiş 176 sporcu ve antrenöre başarı belgesi ve plaket verildi. FMV Işık Spor Kulüplerinin 96 başarılı sporcusu ve antrenörü de plaket aldı, böylece 21 branş ve 272 sporcu ile antrenöre ödülleri takdim edildi.

FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel sporun FMV Işık Okulları için öneminin altını çizerek; “Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları, kurulduğu 1885 yılından itibaren geleceğe yön verecek çok yönlü nesiller yetiştirme sorumluluğuyla hareket ediyor, öğrencisini sadece akademik ve bilimsel alanlarda değil, spor, sanat ve kültürel alanlarda da destekliyor, yönlendiriyor. Spor faaliyetlerimiz açısından da, okullarımıza “IŞIK” ismini veren büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, “ben Türk gençlerinin spor yaparak güçlü olmasını isterim” dediği gibi, bizler de güçlü akademik eğitimin yanı sıra , spor faaliyetlerimizi en üst seviyede tutuyoruz" şeklinde konuştu.