Galatasaray altyapısının son ürünü Işık Kaan Arslan... Club Brugge maçında Galatasaray'ın yedek kulübesinde sürpriz bir isim vardı. Sezonu kapatan Luyindama’nın yerine ilk 11’de Donk görev yaparken, yedek stoper olarak kulübede 18 yaşındaki altyapı oyuncusu Işık Kaan Arslan yer aldı. Genç oyuncuyu yakından takip eden Fatih Terim bu kararıyla ilerleyen haftalarda ihtiyaç olması halinde Emin’i oynatabileceğinin sinyallerini verdi.

Işık Kaan Arslan kimdir?

2001 doğumlu Işık Kaan Arslan İstanbul Bahçelievler doğumlu ve stoper olarak görev yapıyor. 2012 yılında Galatasaray alt yapısına giren 18 yaşındaki futbolcu U14, U15, U16, U17 ve U19 kategorilerinde forma giydi. Işık Kaan Arslan ayrıca 32 kez milli oldu. U16, U17 ve U18 kategorilerinde forma giydi.

1.86 boyunda olan genç stoperin 2022 yılının Haziran ayında kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor. Genç stoperin bonservis bedeli ise 50 bin euro.

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