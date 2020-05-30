İspanya'da La Resistencia isimli televizyon programına konuk olan Salamo, Real Madrid'de daha çok yedek kulübesinde oturmasına karşın, Isco'yla rekabetçi bir cinsel hayatları olduğunu söyledi. Salamo'nun bu itirafı, canlı yayını izleyenleri bir hayli şaşırtırken, programın sosyal medya hesaplarına çok sayıda yorum geldi.

"Yeniden her gün bir kez ilişkiye girmeye başlamadan, bu programa gelmek istemedik" diyen 28 yaşındaki Salamo, "Mart ayında çıkan kitabımın çalışmaları yüzünden o seviyeye bir süre ulaşamadık. Yakın zamanda çocuğumuz oldu ve yoğun bir tempodaydık ancak biz çok rekabetçiyiz" şeklinde konuştu.

İlişkilerine dair bazı küçük ayrıntılar da veren 28 yaşındaki oyuncu, "Normal şartlarda aktif ve rekabetçi bir cinsel hayatımız var. 10 aylık bebeğimize rağmen artık eski düzenimize döndük ve birbirimize zaman ayırabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in yıldızı Isco ve İspanyol oyuncu Sara Salamo 2018 yılında aşk yaşamaya başlamışlardı. İkili bu aşktan bir de çocuk sahibi oldu.