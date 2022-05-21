Kulübe transfer olduğu dönemde büyük sükse yaratan Isco'nun Real Madrid dönemi sona erdi. Sözleşmesinin sonuna gelen oyuncunun ayrılığı, Carlo Ancelotti tarafından da resmen açıklandı.

Yaptığı açıklamada İtalyan teknik adam, "Isco'nun Real Madrid kariyeri bugün sona eriyor. Harika bir süreç oldu. Kesinlikle daha fazlasını yapabilirdi ama kulüp için çok önemliydi. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

2013'te Malaga'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e gelen İspanyol yıldız, son dönemde gözden düşmüştü. Bu sezon LaLiga'da toplam 13 maça çıkarak 1 gol atabilen Isco ile Avrupa'dan birçok takım ilgilenirken ismi sık sık Fenerbahçe ile de anılmıştı.