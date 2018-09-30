"İşçi takımı" galibiyeti unuttu

Demir-çelik işçileri tarafından 49 yıl önce kurulan, geçen sezon Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakarak 1. Lig’e düşen Kardemir Karabükspor, liglerde oynadığı son 21 maçta galibiyet yüzü göremedi.

İki amatör takımın birleştirilmesiyle demir-çelik işçileri tarafından 1969 yılında kurulan, Amatör, 3. ve 2. Lig’in ardından 34 sezon 1. ve 10 sezon Süper Lig’de mücadele eden, bir dönem de UEFA Avrupa Ligi’nde boy gösteren Kardemir Karabükspor, tarihinin en kötü dönemini yaşıyor.

En son geçen sezon 3 Şubat’ta Süper Lig’in 20. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden "işçi takımı", daha sonra Süper Lig’de çıktığı 14, bu sezon 1. Lig’de oynadığı 7 karşılaşmada da 3 puana hasret kaldı.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle transferlerine lisans alamayan ve bu sebeple maçlarına altyapı oyuncularıyla çıkan Karabük ekibi, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada bir beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı, attığı 2 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan ve ulusal lisans alamayan Kardemir Karabükspor’un 3 puanının düşürülmesi yönünde karar aldı.

Kırmızı-mavili ekip, sezonun 8. haftasında Afjet Afyonspor’a konuk olacak.

- "İşçileri temsil eden bu takım yaşamalı"

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün köklü bir geçmişinin bulunduğunu ve şimdiye kadar herkese örnek gösterildiğini söyledi.

Bazı süreçlerden sonra zor günler geçiren takıma şimdi sahip çıkma zamanı olduğunu vurgulayan Yüksel, "Bu takım ilimizi, işçimizi yıllardır ülkemizde ve Avrupa’da temsil etmiş, adını duyurmuştur. Hep gurur kaynağımız olmuştur. Ancak bugünlerde istenmeyen durumlar yaşanmış, hem sportif hem de ekonomik açıdan takım en zor günlerini yaşamaktadır. Bu süreçte birkaç defa yönetimler gelmiş ve gitmiştir. Ancak değişen bir durum olmamıştır. Şimdi ben ve diğer yönetimdeki arkadaşlarımız kurtuluş savaşı vermekteyiz." diye konuştu.

Kardemir Karabükspor’un varlığının sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Yüksel, "Türk spor tarihinde kendisine önemli bir yer edinen köklü kulübümüzün düştüğü bu sıkıntılı günlerden çıkması için arayışlar içindeyiz. İşçileri temsil eden bu takım yaşamalı. Kavgalar, küskünlükler bir tarafa bırakılıp hep beraber yeniden ayağa kaldırılmalıdır. Bunu başarmak için bütün mesaimizi harcayacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın kurtuluşu için planlarının olduğunu aktaran Yüksel, öncelikle taraftarların stada gelip, genç oyunculara destek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA