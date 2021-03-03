Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic ile NBA'de Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James arasında yaşanan sporcuların siyasi tutumlarına yönelik tartışma gitgide büyüyor. İkili arasındaki tartışmada son olarak Zlatan Ibrahimovic bir cevap verirken bu kez LeBron James'in eski takım arkadaşı Isaiah Thomas, flaş bir yorumda bulundu.

Tartışmada ilk olarak Zlatan Ibrahimovic, LeBron James'in siyasi görüşlerini paylaşmasını eleştirmişti. Sonrasında LeBron James, "Halkım hakkında, eşitlik, sosyal adalet, ırkçılık, seçmen sindirme, topluluğumuz içinde yolunda gitmeyen her şey hakkında konuşup, fikirlerimi anlatacağım" ifadelerini kullanırken İsveçli bir soyada sahip olmayan Zlatan'ın da aslınde benzer zorluklar yaşadığını ve onun kendisini eleştirmesinin absürd olduğunu dile getirmişti.

LeBron'un açıklamalarına ise Zlatan Ibrahimovic, bir yanıt verdi:

"Irk ve siyaset farklı şeylerdir. Sporcular dünyayı birleştirir, siyaset onu böler. Nereden gelirseniz gelin çevremizde herkes hoş karşılanır ve insanları bir araya getirmek için her şeyi yaparız. Bizim rolümüz, en iyi yaptığımız şeyi yaparak dünyayı birleştirmektir. İyi olmadığımız başka şeyler yapmayız, aksi takdirde siyasette olurdum. Mesajım? Sporcular sporcu olmalı ve politikacılar politikacı olmalı"





İşte Zlatan'ın LeBron'a verdiği son yanıt sonrası ise LeBron James'in eski takım arkadaşı, yıldız oyun kurucu Isaiah Thomas, tartışmaya sert ifadelerle dahil oldu. Isaiah Thomas, argo ifadelerle Zlatan'a 'Kapa çeneni' dedi.

LeBron James ile Zlatan Ibrahimovic arasındaki tartışmaya spor dünyasından yeni aktörlerin girmesi muhtemelken Ibrahimovic'in bu tepkiye cevabı da merak edilmekte.



