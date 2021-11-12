Isabelle Haak, ülkesinde “Yılın kadın sporcusu” adayı

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın, İsveçli smaçörü Isabelle Haak, İsveç Spor Ödülleri’nde “Yılın Kadın Sporcusu” kategorisinin adayları arasında yer aldı.

Haak ile beraber aynı kategoride ödüle aday gösterilen diğer isimler ise; dağ kayakçısı Tove Alexandersson, para-bisikletçi Anna Beck ve serbest kayakçı Sandra Naslund.

2000 yılından beri düzenlenen ve ülkenin en prestijli spor ödülü olarak bilinen İsveç Spor Ödülleri’nde kazanan, İsveç Spor Akademisi üyelerinin oyları ile belirlenecek ve ocak ayındaki törende açıklanacak. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle Annexet’te düzenlenen tören, bu yıl ise yeniden evine, dünyaca ünlü Stockholm Globe Arena’ya dönecek.