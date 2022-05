Isabelle Haak: Hayatımda böylesini görmedim

CEV Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Vakıfbank’ın başarısında önemli pay sahibi olan Isabelle Haak, Türkiye’den ayrılmadan önce Milliyet’e röportaj verdi. Sarı-siyahlılar, Imoco Conegliano’dan Paola Egonu’yu kadrosuna katarken, Haak ise İtalya’nın yolunu tutuyor.

2019’da geldiği Vakıfbank’ta takımın en skorer ismi olan Isabelle Haak “Kariyerimin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu burada elde ettim. Yaşadığım mutluluğu tarif edemem. En önemli hedeflerimden birini gerçekleştirdim ve bu başarıyı bu takımla yakalamış olmaktan dolayı ayrıca sevinçliyim. Bir kez böyle büyük bir başarı kazanınca sıradaki hedefiniz de yenilerini kazanmak, kazanmaya devam etmek oluyor. Ben de bundan böyle elimden geleni yapmaya devam ederek başarıları kalıcı kılmak istiyorum” dedi.

'Finale iyi bir hazırlık imkanı edindik'

22 yaşındaki Haak, Ljubljana’daki finalde üstün gelmelerinde, Misli.com Sultanlar Ligi final serisinin de önemli bir katkısı olduğunu ifade etti. Genç pasör çaprazı “ Fenerbahçe ile çok zorlu bir final serisi oynamış olmamız, Şampiyonlar Ligi finali öncesi bizim işimize yaradı. Bu zorlu maçlarla finale iyi bir hazırlık imkanı edindik” diye konuştu.

Isabelle Haak, Imoco karşısındaki zaferin ardından Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde kupaya uzanan ilk İsveçli voleybolcu unvanını elde etti. 1.95’lik boyunun yanı sıra hücum, plase, blok ve servis gibi bir çok alandaki etkinliğiyle komple bir oyuncu görüntüsü çizen pasör çaprazının tarihi başarısı ülkesinde de geniş yankı uyandırdı ve milli takıma son derece olumlu yansıyacağı şeklinde yorumlandı.

'Hayatımda böyle karşılama görmedim’

Takımdan ayrılmanın kendisi için zor olduğunu belirten Haak, bu yüzden oldukça duygusal anlar yaşandığını söyledi. Şampiyonluğa ulaştıkları akşam Ljubljana’da kaldıkları otelde bir kutlama gerçekleştirdiklerini dile getiren Isabelle Haak “Takım arkadaşları ve aileler ile birlikte otelde kutladık. Ben artık takımda olmayacağım için duygusal anlar da yaşandı. Bu takımda herkesin birbiriyle yakın ilişkileri var. Hepimiz bir aile gibiyiz. Buradan ayrılmak tabii benim için kolay değil” diye konuştu. Haak İstanbul Havalimanı’nda yapılan bandolu karşılama içinse “Hayatımda daha önce böyle bir karşılama görmedim. Taraftarımız bir harika, onlar en iyi taraftar” dedi.

‘Ekip ruhu beni de iyi yaptı’

Takımın öne çıkan ismi haline gelmesinin nasıl mümkün olduğunu kendisine sorduğumuz 22 yaşındaki voleybolcu, burada ekip olgusuna dikkat çekti. Haak “Vakıfbank oyunu çok farklı yönleriyle oynayabilen bir takım ve maç içinde pek çok opsiyonu var. Her pozisyonda çok kaliteli isimlere sahip. Ekip ruhuyla oynanan oyun benim performansıma da olumlu yansıdı” derken, şöyle devam etti: “Vakıfbank’ın büyük potansiyeli var. Her sene her kulvarda zirveye oynuyorlar ve gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde edebilir.”