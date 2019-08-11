Isaac Donkor Beşiktaş'a önerildi

Isaac Donkor’un, menajerler tarafından Beşiktaş’a önerildiği iddia edildi.

11 Ağustos 2019, Pazar 10:40
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Isaac Donkor Beşiktaş'a önerildi

İnter’in alt yapısında yetişen ve son olarak Romanya’nın Craiova takımında forma giyen Isaac Donkor’un, menajerler tarafından Beşiktaş’a önerildiği iddia edildi. Goal.com’un haberine göre 23 yaşındaki stoperin teknik heyete sunulduğu ve buradan çıkacak karara göre de harekete geçileceği bildirildi. Bonservisi elinde olan Ganalı oyuncu, geçen sezon Craiova’da 34 karşılaşmada forma giydi ve rakip fileleri 1 kez salladı.

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