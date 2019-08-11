İnter’in alt yapısında yetişen ve son olarak Romanya’nın Craiova takımında forma giyen Isaac Donkor’un, menajerler tarafından Beşiktaş’a önerildiği iddia edildi. Goal.com’un haberine göre 23 yaşındaki stoperin teknik heyete sunulduğu ve buradan çıkacak karara göre de harekete geçileceği bildirildi. Bonservisi elinde olan Ganalı oyuncu, geçen sezon Craiova’da 34 karşılaşmada forma giydi ve rakip fileleri 1 kez salladı.