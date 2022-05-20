İş Bankası ile TMOK arasında dev işbirliği

Türkiye İş Bankası, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi destekçisi oldu. Banka ve Komite’nin gerçekleştirdiği iş birliğiyle gençlere 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanmada daha fazla imkân sağlanmasının yanı sıra çocuklara spor alışkanlığı kazandırılması, onların küçük yaşlarda olimpik değerlerle buluşturulması, daha fazla gencin olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmesi ve Türkiye'deki başarının artırılması hedefleniyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, düzenlenen basın toplantısında , "İnanıyorum ki Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile yürüyeceğimiz bu yolculukta hepimizi gururlandıracak ve sevindirecek başarılara birlikte imza atacağız" dedi.

'100. yaşımızda çifte heyecan'

Aran, "Ülkemizin dâhil olduğu ilk olimpiyat oyunları, Paris 1924´tü. 1924, aynı zamanda Bankamızın da kurulduğu yıldır. 100. yaşımıza denk gelen 2024´te hem yeni yaşımızın hem de olimpiyatların heyecanını bir arada yaşayacağız" diye konuştu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de konuşmasında, topluma hizmet etmek ve değer katmak için uzun yıllardır çalışan Komite’nin ve İş Bankası’nın iyi bir güç birliği yarattığını vurguladı.