Ironman 70.3 Türkiye Yarışları sona erdi

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Kadriye Beach Park sahilinden sabah yüzme etabıyla başlayan yarışlarda, 88 ülkeden 2 bin 300 sporcu 1.9 kilometrelik yüzme etabının ardından 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometrelik koşu etaplarında mücadele etti. Startını Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ın verdiği organizisyonda toplam 112.9 kilometrelik yarışa yüzerek başlayan sporcular, daha sonra Belek'ten başlayarak EXPO 2016 alanında pedal çevirdi. Ironman 70.3 Türkiye yarışları, The Land of Legends içerisindeki koşu etabıyla sona erdi.

ERKEKLERDE UKRAYNA, KADINLARDA RUSYA BİRİNCİ

Yarışlarda erkeklerde Ukrayna'dan Julian Demianov 3 saat 52 dakika 17 saniyelik derecesiyle, kadınlarda ise Rusya'dan Inna Tutukina, 4 saat 14 dakika 8 saniye ile birinci oldu. Dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri Ironman Türkiye Direktörü Özgür Emekçioğlu tarafından verildi. Bu yıl Antalya Belek'te gerçekleştirilen 'Ironman 70.3 Turkey' yarışları Avrupa'nın en geniş katılımlı 2'nci yarışı unvanını kazandı.

20 MİLYON EURO'YU AŞKIN KATKI SAĞLADI

Öte yandan bölgede, yarışmalar için gelen sporcuların aileleri ile birlikte toplam 6 bine yakın kişilik turizm hareketi oluştu. Yarışlar ayrıca bölgeye spor turizm hareketi olarak 20 milyon Euro'yu aşkın katkı sağladı.

DHA