Irkçı yorumlara maruz kalan Ansu Fati'ye Griezmann'dan destek
Şampiyonlar Ligi'nde Salı akşamı Macar takımı Ferencvaros'u 5-1'le geçen Barcelona'da genç hücumcu Ansut Fati 1 gol 1 asistlik performansıyla göz doldurmuştu ancak bir İspanyol gazetesi maç sonu başarılı futbolcu için ırkçı yorumlarda bulunmuştu.
İspanyol ABD Gazetesi, Ansu Fati'nin performansı için "Bir ceylan ya da Gracia meydanında polisten kaçan bir zenci satıcı gibi koşuyor" yorumunu yapmıştı. Bu yorumun ardından gazeteye tepki yağmuru olurken, Ansu Fati'nin takım arkadaşı Griezmann da genç yıldız adayına destek oldu ve sosyal medyadan "O özel bir çocuk ve herkes gibi saygıyı hak ediyor. Irkçılığa ve saygısızlığa hayır!" yorumunu yaptı.