İspanyol ABD Gazetesi, Ansu Fati'nin performansı için "Bir ceylan ya da Gracia meydanında polisten kaçan bir zenci satıcı gibi koşuyor" yorumunu yapmıştı. Bu yorumun ardından gazeteye tepki yağmuru olurken, Ansu Fati'nin takım arkadaşı Griezmann da genç yıldız adayına destek oldu ve sosyal medyadan "O özel bir çocuk ve herkes gibi saygıyı hak ediyor. Irkçılığa ve saygısızlığa hayır!" yorumunu yaptı.







