Irkçı saldırıya uğrayan Kazım Kazım'a dev destek
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu, İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship ekiplerinden Derby County’de forma giyen 34 yaşındaki Türk futbolcu Kazım Kazım ’a sosyal medya platformlarında yapılan ırkçı saldırıyı kınadı.
Bakan Kasapoğlu, "Türk olmaktan ve Ay Yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim." mesajıyla birlikte "Irkçılığın karşısında, Colin Kazım'ın yanındayız!" ifadesini kullanarak paylaşım yaptı. TFF de, "Toplamda 43 defa Milli formamızı giyen Kazım’a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız Kazım Kazım" denildi. Kazım da bu paylaşıma, "Türk olmaktan ve Ay-Yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim" cevabını verdi.