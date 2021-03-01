Bakan Kasapoğlu, "Türk olmaktan ve Ay Yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim." mesajıyla birlikte "Irkçılığın karşısında, Colin Kazım'ın yanındayız!" ifadesini kullanarak paylaşım yaptı. TFF de, "Toplamda 43 defa Milli formamızı giyen Kazım’a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız Kazım Kazım" denildi. Kazım da bu paylaşıma, "Türk olmaktan ve Ay-Yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim" cevabını verdi.



