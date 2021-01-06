İrfan Saraloğlu, "Her şeyin şifresi oyuncuların isteği. Bu maçı kazanmaya gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Onun bilincinde olan oyunculara sahiptik. Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Biz çok sabırlı oynadık. İlk yarıda daha erken gol bulabilirdik. Birçok pozisyonumuz vardı."

"2. yarı rakibin nasıl oynayacağını oyuncularımıza söyledik. Beklediğimiz de oldu. Savunmamız mükemmel oynadı. Pozisyon vermedik. Fakat 2. golü bulamadık. 1-0 da olsa kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı