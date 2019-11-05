Başakşehir’in Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli oyuncu İrfan Can Kahveci’nin durumu belli oldu.

Turuncu- Lacivertli kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama olan oyuncunun en az 2 hafta forma giyemeyeceğini bildirdi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda A Milli Futbol Takımı’nın 14 Kasım’da İzlanda, 17 Kasım’da da Andorra ile oynayacağı karşılaşmalarda İrfan Can Kahveci’nin sakatlığı dolayısıyla forma giymesinin zor olduğu belirtildi.