Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci için Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın temasları sürerken Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın da oyuncu için devreye girdiği belirtilmişti. Fransız ekibinde Morgan Sanson'un takımdan ayrılması, o bölgede ortaya çıkan ihtiyacı gidermek adına çalışmaları başlattı.

İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak istediği belirtilen Marsilya'nın sportif direktörü Pablo Longoria, bir basın toplantısında transferdeki durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.





Morgan Sanson'un ayrılığı sonrası transfer önceliklerinin değiştiğini belirten Longoria, "Bir sağ kanat ve forvet arıyorduk. Sanson'un gidişi sonrası onun yerine bir oyuncu alacağız. Zor ama önümüzdeki birkaç gün içinde şekillenecek. Bir şans bulabilirsek yerine transfer yapacağız" ifadelerini kullandı.

Merkez orta sahada Morgan Sanson'un ayrılığı sonrası bu bölgeye transfer yapma kararı alan Marsilya'da Pablo Longoria'nın açıklamaları, İrfan Can Kahveci transferine yönelik iddiaları güçlendirdi.