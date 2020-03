Corona virüs salgını nedeniyle sporcular antrenmanlarını evlerinde gerçekleştirmek ve daha fazla zaman geçirmek zorunda kalıyorlar. Haliyle bu durum sosyal medyaya da yansıyor. Son olarak gündeme gelen isimlerden biri de İrfan Can Kahveci oldu.

Başakşehir'in ve milli takımımızın yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, @naberneyaptin adlı kullanıcının kendisi hakkında yazdığı, "İrfan Can, tuvalet kağıdına vurur gibi yapip yana çekiyordur." mesajına yanıt verdi. 24 yaşındaki başarılı futbolcu kendi hesabından, "Ne yapalım özledik peçeteyle yapıyoruz artık evde." ifadelerini kullandı.

Atılan bu mesaj kısa sürede büyük yankı uyandırdı. 169 retweet ve 2 bin 100 beğeniye kısa sürede ulaştı. İrfan Can'ın bu yanıtına gelen mesajlar da bir hayli fazlaydı.

İşte onlardan bazıları...

@erdalvahd: Yarıldım gülmekten ahahah

@Tottibattu: Hurşit Meriç sağolsun. İkiside her seferinde yediriyor.

@leftstoper: rtlenir bu

@anlsnav: Fenerbahçe'ye transfer olursan bir yıllık tuvalet kağıdı ihtiyacını karşılarız.

@Onur_Dinar: Allahına kadar topçusun sen kardeşim. Değil peçete tencere kapağıyla bile yapabilirsin kanımca. Allah seni Fenerbahçe formasıyla izlemeyi de nasip eder inşallah Sarı kalpMavi kalp Ayağına taş değmesin, seviliyorsun.