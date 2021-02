Fenerbahçe, ara transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray’a çalım atarak İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna katmıştı. Ancak 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertliler’e sakat olarak gelmişti. İrfan Can, önceki gün takımla çalışmalara başladı. yıldız oyuncu dün ise idmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Trabzon seyahati öncesi yapılacak son 2 idmandaki performansına göre İrfan Can ile ilgili son karar verilecek. Ancak genç yıldızın zorlu maçta formak giymek istediğini Erol bulut’a ilettiği ve hocasıyla yaptığı görüşmede, “Bu kritik maçta ben de görev almak istiyorum” dediği öğrenildi. Trabzon’a götürülmesi halinde İrfan Can’ın son yarım saatte oyun dahil olması muhtemel.

Yusuf Dursun