Türk futbolunun en başarılı yeteneklerinden birisi olan İrfan Can Kahveci özellikle attığı gollerle dikkat çekmektedir. İrfan Can Kahveci Başakşehir'in başarılı futbolcusudur. Özellikle atmış oldukları gollerden sonra adından sıkça söz ettirmiştir. İrfan Can Kahveci ile ilgili sosyal medya başta olmak üzere pek çok alanda araştırılma yapılmaktadır. Şampiyonlar liginde en çok gol atmış Türk futbolcular arasında gösterilmektedir. Potansiyeli yüksek genç futbolculardan birisi İrfan Can Kahveci'dir. İrfan Can Kahveci süper lig ekiplerinden Başakşehir'in formasını terletmektedir. Gençlerbirliği'nde ilk defa kariyerine başlamıştır. İrfan Can Kahveci aynı zamanda Türk milli takımının da formasını giymektedir. Şampiyonlar liginde hat-trcik yapmayı başarmış olan ikinci oyuncudur. İrfan Can Kahveci orta saha mevkisinde forma giymektedir. Etkili serbest vuruşları ile ünlüdür.

İrfan Can Kahveci nereli?

İrfan Can Kahveci Ankara'da doğmuştur. Aslen ise Çorum Bayat’lıdır.

İrfan Can Kahveci kaç yaşında?

İrfan Can Kahveci 15 Temmuz 1995 doğumludur. 25 yaşındadır.

İrfan Can Kahveci hangi takımlarda oynadı?

İrfan Can Kahveci ilk olarak Gençlerbirliği alt yapısı ile futbol hayatına başlamıştır.

- Gençlerbirliği (2005 - 2012) * Altyapı

İrfan Can Kahveci'nin profesyonel kariyeri şu şekildedir;

- Gençlerbirliği (2012 - 2016)

- Hacettepe ( 2013 - 2014) * kiralık

- İstanbul Başakşehir (2017 - devam)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

2021 yılı itibari ile İrfan Can Kahveci İstanbul Başakşehir takımında forma giymektedir. İrfan Can Kahveci'nin maaşı ise yıllık 750 bin eurodur.

İrfan Can Kariyer'in Futbol Hayatı

İrfan Can Kariyeri lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için BESYO'ya kaydoldu. Buradan spor akademisini başarılı bir şekilde bitirdi. İrfan Can Kahveci futbol kariyerine henüz 7 yaşında başladı. 7 yaşında Gençlerbirliği altyapısında futbol hayatına başlayan İrfan Can Kahveci yeteneği ile dikkat çeken bir futbolcu haline geldi. Yeteneği ile kısa sürede teknik direktörün dikkatini çekti.

Gençlerbirliği'nde Fuat Çapa göreve gelince İrfan Can Kahveci'yi A takımına seçti. Bu şekilde Fuat Çapa döneminde İrfan Can Kahveci ilk kez profesyonel kariyerine başlamış oldu. 2012 e 2013 yılları arasında İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği'nin A2 takımında sürekli olarak forma giymeye başladı. İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği A takımında ilk kez bir Türkiye kupası karşılaşmasında forma giydi. İlk kez Kayserispor karşısında forma giyen İrfan Can Kahveci profesyonel hayatına böylece başlamış oldu. Tecrübesiz olduğu gerekçesi ile tecrübe kazanması açısından Hacettepe takımına gönderildi. Hacettepe takımında forma giymeye başlayan İrfan Can Kahveci burada kiralık olarak forma giyiyordu.

Hacettepe kariyerinde toplamda 34 maça çıktı. 34 maça çıkan yetenekli futbolcu bu maçlarda toplam 4 gol kaydetti. Özellikle İrfan Can Kahveci Hacettepe'nin ikinci lige yükselmesinde bu sezon önemli bir katkıda bulunmuş oldu. Daha sonra 2014 ve 2015 sezonunda İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği'ne geri döndü. Gençlerbirliği kariyerinde toplam 72 maça çıkan İrfan Can Kahveci toplam 9 gol kaydetti. İrfan Can Kahveci 2017 yılında Başakşehir ile sözleşme imzaladı.

İrfan Can Kahveci Milli Takım kariyeri

İrfan Can Kahveci ilk kez Türkiye U17 milli takımına seçildi. O dönemde Hakan Tecimer antrenör olarak milli takımın başında yer alıyordu. Milli takıma davet ettiği İrfan Can Kahveci U17 takımında toplam 7 maçta Türkiye forması giydi ve 1 gol atmayı başardı. Türkiye U18 takımına 2013 yılında dahil olan İrfan Can Kahveci ilk kez a takıma 2018 yılında yükselmiş oldu. Milli takım formasını a takımda toplamda 17 kez terletmiş oldu.